عباس موسوي دعا العراق إلى حماية مقراتها الدبلوماسية في العراق

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، السلطات ​العراق​ية إلى "تعزيز التدابير ​الأمن​ية اللازمة لحماية المقرات الدبلوماسية الإيرانية في العراق"، مديناً "حادث الاعتداء على القنصلية الإيرانية في ​مدينة كربلاء​"، مشيرا إلى أن "إيران نقلت للعراق مخاوفها عبر القنوات السياسية، وتأكيداتها اللازمة فيما يتعلق بضرورة توفير الأمن للأماكن الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية في العراق في إطار المقررات والمعاهدات الدولية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتعزيز التدابير للحفاظ على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في البلاد".

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