شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. رئيس مجلس النواب: مصر خالية من الالتهاب السحائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الثلاثاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: رئيس النواب: مصر خالية من الالتهاب السحائى والتلاميذ يذهبون لمدارسهم مطمئنين إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب رئيس البرلمان للنواب: "احذروا قضايا الشيك بدون رصيد..الانتخابات على الأبواب" البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب علاء والى وحساسين والعمدة أبو شقة: قوانين الانتخابات والإرهاب والأحوال الشخصية على أجندة اللجنة التشريعية Advertisements انتقادات حادة لوزيرة الصحة.. وعبد العال: يجب حضورها لتوضيح قرار تكليف الأطباء وزير الاتصالات أمام البرلمان: نتوسع فى ماكينات صرف المعاشات بالمحافظات عبد العال لـ"النواب": هناك استجوابات ستناقش قريبا..وتفعيل كل أدواتنا الرقابية وكيل البرلمان بالجلسة العامة: "وزير الزراعة غير مسئول.. لا يعرف الزراعة ولا الفلاح" "اسكان النوب" تطالب الجهات التنفيذية بحلول جذرية وجدول زمنى لمطالب المواطنين مطالب بإعفاء دور العبادة من الكهرباء والمياه..نائب: مش هندفع تمن الركعتين علاء عابد: هناك أشخاص يريدون إسقاط الدولة قبل المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

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