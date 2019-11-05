شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب علاء والى وحساسين والعمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم رفع الحصانة عن ثلاث نواب هم علاء والى وعلاء العمدة، حيث رفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الأذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والى فى القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة وذلك لارتكابه جنحة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة 2 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات.

ورفض المجلس ايضا الطلب المقدم من النائب العام بشأن الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين فى القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة إذاعة أمور من شأنها التأثير فى تحقيقات النيابة العامة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية.

ورفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة لاستكمال السير فى إجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز ابشواى وذلك فى واقعة قيامه باعمال بناء على أرض زراعية.

حيث انتهى إلى وجود شبهة كيدية فى الطلب لأن واقعة القضية تعود قبل اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.