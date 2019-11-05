شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل اتفاقيتين إلى اللجان النوعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اتفاقيتن الى اللجان النوعية المختصة لدراستها بعد أن أكدت لجنة الشئون الدستورية فى تقريرها حول الاتفاقيتن عدم وجود مخالفة بهما للدستور والقانون.

وتشمل الاتفاقيتن

1-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام بشأن التعاون الاقتصادى والفنى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 5/8/2019. وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية ولجنة التعليم.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/8/2019 .

وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة مشتركة من لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.