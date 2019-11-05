نقابة القضاة في الجزائر تعلن وقف الإضراب المفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أعلنت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر اليوم الثلاثاء، عن وقف الإضراب المفتوح الذي دعت اليه منذ 27 أكتوبر الماضي.

وقالت النقابة في بيان لها ، إن مقاطعة العمل القضائي قد تقرر وقفها بداية من اليوم الثلاثاء، على خلفية اللقاء الذي جمع رئيس النقابة بمقر المحكمة العليا مع الأمين العام لوزارة العدل، وحضره رئيس المحكمة العليا كوسيط ورئيس اتحاد منظمات المحامين.

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واوضحت النقابة أنه تقرر فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية تعنى بدراسة كيفيات تكريس مطلب استقلالية القضاء نصا وممارسة، فضلا عن معالجة قضية حركة التنقلات السنوية للقضاة، بطريقتين، الأولى تخص القضاة الذين مستهم الحركة ورضوا بنتائجها، فعليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة، أما الثانية فتعني القضاة الذين احتجوا على نقلهم من دون رغبتهم، فعليهم التنقل إلى مناصبهم الجديدة لإجراء عمليات التنصيب فقط، دون العمل هناك، مع تقديم تظلمات إلى المجلس الأعلى للقضاء، وانتظار القرار الفصل منه بعد أيام.

واعلنت النقابة أنه جرى الاتفاق على عدم المساس بأي قاض شارك في الحركة الاحتجاجية ومقاطعة العمل القضائي، إلى جانب الاتفاق على تنفيذ مطالب مهنية ومادية للقضاة، وذلك من خلال الرفع في أجورهم بأثر رجعي اعتبارا من يناير الماضي.

ودعت نقابة القضاة إلى التحقيق الجاد والحيادي في الوقائع المتعلقة بالاعتداء على القضاة داخل مجلس قضاء وهران الأحد الماضي من قبل قوات مكافحة الشغب التابعة لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة العدل.