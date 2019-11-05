الإعدام شنقًا لمزارع قتل آخر بـ12 طلقة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة نجع جمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، وعضويه المستشار إسماعيل محمود الفران، والمستشار حسني محمد مهاب، بالإعدام شنقًا على مزارع بتهمة قتل آخر بـ 12 طلقة نارية، إثر خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية أبوحزام بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى يونيه 2014 عندما قام "راضي. د. ع - مزارع"، مقيم بنجع الهمامية قرية أبوحزام نجع حمادي، بقتل فايز جعفر، باثنتي عشر طلقة نارية، بسبب خلافات على قيراطين أرض زراعية.​