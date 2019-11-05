محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :
قضت محكمة نجع جمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، وعضويه المستشار إسماعيل محمود الفران، والمستشار حسني محمد مهاب، بالإعدام شنقًا على مزارع بتهمة قتل آخر بـ 12 طلقة نارية، إثر خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية أبوحزام بمركز نجع حمادي شمالي قنا.
تعود أحداث القضية إلى يونيه 2014 عندما قام "راضي. د. ع - مزارع"، مقيم بنجع الهمامية قرية أبوحزام نجع حمادي، بقتل فايز جعفر، باثنتي عشر طلقة نارية، بسبب خلافات على قيراطين أرض زراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعدام شنقًا لمزارع قتل آخر بـ12 طلقة في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.