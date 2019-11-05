عبدالمهدي: العراق بحاجة لتعديلات دستورية وفق متطلبات المرحلة الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
أكد عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن الكثير من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لم تعالج بشكل صحيح وجذري.
وشدد عبدالمهدي، على ضرورة إجراء تعديلات دستورية في العراق، قائلاً: "إن الكثير من الدول تجري تعديلات دستورية وفق متطلبات المرحلة".
ويرى أن التعديلات الدستورية يمكن أن تصل إلى تغيير النظام بأكمله في العراق، موضحًا أن مطالب المحتجين باستقالة الحكومة العراقية مشروعة.
وشدد على ضرورة عدم إجراء انتخابات مبكرة دون حل البرلمان الحالي
وأكد عبدالمهدي، أن تعطيل القطاع النفطي يلحق بالبلاد والمواطنين أضرارًا بالغة.
جاء ذلك خلال كلمة له بثتها وسائل الإعلام المحلية، تتضمن رؤيته للخيارات المطروحة عبر مطالب المتظاهرين، أكد أن الاحتجاجات كشفت الكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "و ا ع".
وأكد أن المظاهرات التي إنطلقت مطلع أكتوبر الجاري شخصت أخطاء متراكمة منذ العدوان الأمريكي على العراق في 2003.
وأكد أن ضغط التظاهرات قاد الى قبول مشاريع مؤجلة وتم تمريرها بسهولة.
وحذر خلال كلمته بأن يسير الوضع في العراق إلى المجهول، معربًا عن تخوفه من هذا.
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