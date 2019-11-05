جامعة الأزهر بأسيوط تنعي طالبًا توفي في حادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: نعت جامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور محمود صديق حسن، نائب شئون الوجه قبلي، الطالب سلامة أحمد جعفر الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراع، الذي توفي إثر حادث بمحافظة الإسكندرية. وقدمت إدارة الجامعة بواجب العزاء لأهله ولكليته وزملائه.

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