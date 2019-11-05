إشادات عربية ودولية بدور السعودية في توقيع "اتفاق الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم عربية ودولية - (أ ش أ):

أشادت العديد من الأطراف العربية والدولية بدور السعودية في توقيع اتفاق الرياض، اليوم الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يحفظ استقرار اليمن.

وأعرب ولي عهد أبوظبي ، محمد بن زايد آل نهيان ، وفقا لقناة " العربية" الإخبارية، عن أمنيته في أن يعم السلام بربوع اليمن، مشيدا بدور الرياض في التوصل إلى اتفاق بين فرقاء اليمن، كما هنأ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة توقيع اتفاق الرياض، مثمنا دور السعودية في تقريب وجهتي نظر الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

Advertisements

وأثنى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على دور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الجهود المبذولة للتوصل إلى الاتفاق.

وأعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، عقب توقيع الاتفاق، أن اتفاق الرياض يعد خطوة مهمة للتوصل إلى تسوية سلمية في اليمن، كما أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بنجاح جهود السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق ، مؤكدا أن الجهود الحثيثة التي بذلتها السعودية للتوصل لهذا الاتفاق الهام تعبر عن حرصها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتأكيدا عمليا على الدور البناء الذي تلعبه المملكة حفظا للدماء وتوحيدا للصف وجمعا للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني .

ومن جانبه، أعلن نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن "اتفاق الرياض خطوة لحل الأزمة اليمنية".