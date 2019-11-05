رئيس الوزراء العراقي: الاحتجاجات شخصت أخطاء متراكمة منذ 2003

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أكد عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن المظاهرات التي انطلقت مطلع أكتوبر الجاري شخصت أخطاء متراكمة منذ العدوان الأمريكي على العراق في 2003.

وفي كلمة له بثتها وسائل الإعلام المحلية، تتضمن رؤيته للخيارات المطروحة عبر مطالب المتظاهرين، أوضح أن الاحتجاجات الشعبية في العراق صحيحة وتسير في مسارها الصحيح ولها مطالب مشروعة، وكشفت الكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "و ا ع".

وأكد أن ضغط التظاهرات قاد الى قبول مشاريع مؤجلة وتم تمريرها بسهولة.

أفادت تقارير إعلامية أن خدمة الانترنت انقطعت مُجددًا في العراق، اليوم الثلاثاء، بعد عودتها في بعض المناطق على إثر الاحتجاجات المستمرة التي تدخل شهرها الثاني وتطالب بمحاربة الفساد وتغيير الحكومة.

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وكانت السلطات العراقية قد أقدمت، ليل الاثنين الثلاثاء على قطع شبكة الإنترنت بالكامل في بغداد وجنوب البلاد.

وقالت منظمة "نيت بلوكس" للأمن الإلكتروني إن "هذا القطع الجديد هو أسوء القيود التي فرضتها الحكومة العراقية منذ بداية التظاهرات" في الأول من أكتوبر.

وكانت السلطات قطعت الإنترنت لمدة أسبوعين الشهر الماضي، وشددت الخناق على شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تزال محجوبة حتى الآن، إلا من خلال استخدام تطبيقات "في بي أن".

وبينما اتخذت الموجة الثانية من الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام" والتي استؤنفت في 24 أكتوبر طابع العصيان المدني السلمي، إلا أن الاثنين اتسم بالعنف بشكل واضح.