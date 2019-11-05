عاجل ..تركيا تعتقل شقيقة البغدادي شمال غرب سوريا

قال مصدر أمني تركي لوكالة "أسوشيتدس برس"، اليوم الاثنين، إن تركيا اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم "داعش"، الذي قتلته القوات الأمريكية، أبوبكر البغدادي.

وأضاف المصدر أن شقيقة البغدادي، ألقي القبض عليها يوم الاثنين، حيث كانت تعيش في أحد "الكرفانات" بشمال غرب سوريا.

وأشار إلى أن رسمية عواد، كانت تعيش في "الكرفان" مع زوجها وخمسة أبناء.

المصدر: وكالة "أسوشيتدس برس"