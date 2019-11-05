متابعة / صور أخت البغدادي وزوجها في قبضة السلطات التركيّة

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم، الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، صورا لشقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وزوجها وزوجة إبنهما، بعد أن تم إعتقالهم شمالي سوريا ونقلهم إلى تركيا.

وقال مسؤول تركي بارز لـ"رويترز"، إن تركيا تستجوب "رسمية عواد"، شقيقة أبو بكر البغدادي الذي قُتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في 26 أكتوبر الماضي.

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وأوضح المسؤول التركي أن شقيقة البغدادي تم إعتقالها في مدينة أعزاز شمالي سوريا، الاثنين، مشيرا إلى أن السلطات التركية تستجوب أيضا زوجها.

وزوجة إبنها التي أعتقلت أيضا.

وأشار المسؤول إلى أن أخت البغدادي، البالغة من العمر 65 عاما، أعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود، وتسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند إعتقالها خمسة من أبنائها.