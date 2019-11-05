- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نشرت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم، الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، صورا لشقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وزوجها وزوجة إبنهما، بعد أن تم إعتقالهم شمالي سوريا ونقلهم إلى تركيا.
وقال مسؤول تركي بارز لـ"رويترز"، إن تركيا تستجوب "رسمية عواد"، شقيقة أبو بكر البغدادي الذي قُتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في 26 أكتوبر الماضي.
وأوضح المسؤول التركي أن شقيقة البغدادي تم إعتقالها في مدينة أعزاز شمالي سوريا، الاثنين، مشيرا إلى أن السلطات التركية تستجوب أيضا زوجها.
وزوجة إبنها التي أعتقلت أيضا.
وأشار المسؤول إلى أن أخت البغدادي، البالغة من العمر 65 عاما، أعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود، وتسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند إعتقالها خمسة من أبنائها.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة / صور أخت البغدادي وزوجها في قبضة السلطات التركيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.