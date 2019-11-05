الجيش اليمني يحبط هجومًا لميليشيا الحوثي في الحديدة

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، هجومًا لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غرب البلاد.
وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع محررة في مديريةحيس، إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية.
كبيرة من عناصرها من مدينة الجراحي ومن مثلث القهرة إلى المزارع والأودية القريبة من خطوط التماس شمال مديرية حيس.
وكانت ميليشيا الحوثي، قد استقدمت خلال اليومين الماضين أعدادًا
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش الوطني اليمني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
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