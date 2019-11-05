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اعتقال سوريين في قبرص لاتهامهما بالاتجار في البشر

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 أعلنت الشرطة القبرصية اعتقال سوريين اثنين للاشتباه في قيامهما بالإتجار بالبشر وذلك بعد وصول قارب يحمل 131 مهاجراً سورياً للساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

 

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن الشرطة القبرصية

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قولها إن السوريين كانا على متن قارب آخر إلى جانب القارب الذي كان يحمل المهاجرين عند اقترابه من الساحل القبرصي أمس الاثنين.


وتتبعت السلطات القبرصية تحركات القوارب

عن طريق أجهزة الرادار.


وأوضحت إيه بي سي نيوز أن أعمار الرجلين اللذين تم إلقاء القبض عليهما هي 43 و 53 عاماً، حيث أوقفتهما إحدى الدوريات البحرية القبرصية بالقرب من السواحل الشرقية لقبرص.


وقامت السلطات في قبرص بإيواء المهاجرين الـ 131 في مركز استقبال بضواحي العاصمة نيقوسيا.

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