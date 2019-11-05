الجامعة العربية تُرحب بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أن الاتفاق يُعد خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك.

وأشار أبوالغيط -في بيان اليوم الثلاثاء- إلى أن المملكة العربية السعودية قامت بدورٍ مهم ومُقدَر في رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.



وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في البيان ذاته، أن اتفاق الرياض يُعطي إشارة على إمكانية التوافق بين الأطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب والانقسام، مُضيفاً: "أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وتكامل ترابه الوطني هي أهدافٌ تحظى بتأييد ودعم كافة الأطراف

الحريصة على مستقبل اليمن وشعبه"، مُشيراً إلى القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر الماضي والذي أكد بصورة واضحة على هذه المبادئ.



وأعرب المصدر عن أمله في أن يكون الاتفاق خطوة على طريق إنهاء الحرب في اليمن، بصورة تحفظ له استقراره ولجيرانه أمنهم.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا بالعاصمة (الرياض)، اتفاقًا لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

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وقال ولي العهد السعودي - في الكلمة

الافتتاحية خلال التوقيع - "إن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين"، متمنيًا أن يكون الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن .



وأضاف: "أنه خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد، فشغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية"، مشيدًا بدور الإمارات في إنجاز اتفاق الرياض.. قائلًا: "إن الإمارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف".



ويؤسس الاتفاق - الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد مليشيا الحوثي - مرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد الجهود؛ للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.



وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.