مبعوث الأمم المتحدة لليمن يرحب باتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء بالاتفاق الذي جرى توقيعه في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال جريفيث - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن "الاتفاق الموقع في السعودية يشكل خطوة نحو الحل السلمي للأزمة".

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا بالعاصمة (الرياض)، اتفاقًا لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه

منصور هادي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.



وقال ولي العهد السعودي - في الكلمة الافتتاحية خلال التوقيع - "إن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين"، متمنيًا أن يكون الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن .

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وأضاف: "أنه خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد، فشغلنا الشاغل هو نصرة اليمن

الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية"، مشيدًا بدور الإمارات في إنجاز اتفاق الرياض.. قائلًا: "إن الإمارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف".



ويؤسس الاتفاق - الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد مليشيا الحوثي - مرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد الجهود؛ للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.



وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.