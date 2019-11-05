إشادات عربية ودولية بدور السعودية في توقيع اتفاق الرياض

أشادت العديد من الأطراف العربية والدولية بدور السعودية في توقيع اتفاق الرياض، اليوم الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يحفظ استقرار اليمن.

وأعرب ولي عهد أبوظبي ، محمد بن زايد آل نهيان ، وفقا لقناة " العربية" الإخبارية، عن أمنيته في أن يعم السلام بربوع اليمن، مشيدا بدور الرياض في التوصل إلى اتفاق بين فرقاء اليمن، كما هنأ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، العاهل السعودي الملك سلمان