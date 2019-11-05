الرئاسة الأفغانية: الصين تستضيف قريباً اجتماعا حول عملية السلام

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، أن الرئيس أشرف غني اتفق خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني وانج يي على عقد اجتماع في بكين يضم وفدا من حركة

طالبان لمناقشة اتفاق السلام الأفغاني.

وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء

أن الاجتماع، الذي سيُعقَد في المستقبل القريب ، سيكون أول اجتماع تستضيف فيه

الصين وفودا من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لتبادل وجهات النظر بشأن عملية السلام الأفغانية .وأوضح صديقي أنه سيتم الإعلان عن موعد الاجتماع من قبل الحكومة الصينية، مشيرا إلى أن الحكومة الأفغانية ستشارك قريبا مع الحكومة الصينية قائمة بالمشاركين في الاجتماع.