ندى باعشن.. سيدة أعمال تثير غضب السعوديين

أشعلت المدونة، وسيدة الأعمال السعودية، ندى باعشن، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، على خلفية ظهورها مؤخرًا على إحدى الفضائيات بتصريحات أثارت المجتمع السعودي، حيث قالت: "أغلب الحجاز حضارم"، ملمحة إلى أن سكان منطقة الحجاز من أصول يمنية.

وطالب رواد مواقع التواصل بمساءلتها بشأن هذا التصريح، واصفينه بأنه يتسم بالعنصرية والتفرقة، وأوضح آخرون أن قبائل الحجاز هم قريش

وجهينه وهذيل وعتيبه وبني حارث وغيرهم، مستشهدين بذلك من التاريخ الذي لا يقبل التحريف.



وظهرت باعشن لتشرح تصريحها، وقالت عبر"سناب شات": "أنا بالغلط قلت كل الحجاز حضارم وهذا بسبب الربشه إللي كنت فيها، وأنا افتخر بأصلي وبالحضارم، وافتخر كوني سعودية، لكن ازعجني تجاهل مقدمي البرنامج لأعمالي وتركيزهم على الأصل، وأنا تعرضت

للتجريح ولكن هذا لا يهمني، وإللي صار في اللقاء كان بمجرد الإثارة، وما يهمني هو أن يكون بلدنا مستقر دون النظر في الأمور غير المهمه، والأهم أننا نعيش في بلد فيها خير وأمن وفوق هذا كله جالسين نذم بعض".وندى باعشن هي سيدة أعمال سعودية من أصول يمنية، مهتمة بالموضة، وتعيش في الكويت بعد زواجها من الملياردير الكويتي.وحصلت باعشن، على بكالوريوس في التسويق والعلاقات العامة، وعلى ماجستير في العلوم الإدارية وتطوير المنشآت من جامعة سيمونز من الولايات المتحدة الأميركية.