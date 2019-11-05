ترحيب بحرينى بالتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

رحبت البحرين بالتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبينائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات .
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء،أن المملكة تؤكد هذا الانجاز الكبير يجسد الدور الريادي والاستراتيجي للمملكة العربية السعودية في حفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها ويمثل منطلقاً مهماً لمرحلة من التعاون وتوحيدالصف بين الأطراف الوطنية في اليمن لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في الأمن والتنمية والرخاء والقضاء على الإرهاب .
وتجدد مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز الأمن القومي العربي، واستمرار مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل استعادة الأمن والسلم والتوصل لحل سلمي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله.
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