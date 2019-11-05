كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحكومة العراقية: المظاهرات صحيحة وتسير في الاتجاه الصحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القى عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة استعرض فيها رؤيته للخيارات المطروحة، بشأن مطالب المتظاهرين.

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن "التظاهرات، التي بدأت منذ مطلع أكتوبر الماضي صحيحة وفي الاتجاه الصحيح"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وتابع عبد المهدي: "التظاهرات الحالية شخصت أخطاء متراكمة منذ 2003 وحتى الآن، ويوجد الكثير من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي لم تعالج بشكل صحيح وجذري".

وأضاف: "الكثير من الدول تجري تعديلات دستورية وفق متطلبات المرحلة".

وتأتي الأحتجاجات في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو إلى العصيان المدني.

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وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وأشارت قناة "السومرية نيوز" إلى تعرض منشآت حكومية وحزبية لأضرار.

هذا وأعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة العنف بحق المتظاهرين، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، إلى أكثر من 250 قتيلاً، و11 ألف جريحاً.

ومنذ ليلة الخميس 24 أكتوبر الماضي، لم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف جريح، ومئات القتلى إثر قنابل الغاز المسيل للدموع المخترقة للجماجم، والرصاص الحي، ورصاص القنص، والمطاطي التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب الملازمة لجسري الجمهوري، والسنك المؤديان إلى الخضراء.