كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: تركيا قد تشتري مقاتلات حربية روسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا قد تشتري طائرات حربية روسية إذا ألغت الولايات المتحدة تسليم مقاتلاتها من طراز "أف-35".

كما نقلت صحيفة ستار المؤيدة للحكومة عن الرئيس قوله للصحفيين بعد اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية في أنقرة ، إن تركيا لم تطلب إذن أي شخص عند شراء نظام الصواريخ الروسي "أس-400"، ولن تفعل ذلك إذا قررت شراء طائرات مقاتلة روسية.

في يوليو، أزالت الولايات المتحدة تركيا من برنامجها للطائرات المقاتلة من طراز"اف-35"، بعد أن تلقت أنقرة الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي مشيرة إلى المخاوف الأمنية بشأن التعايش بين "أف-35"ومنصة جمع الاستخبارات الروسية.

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أغلقت هذه الخطوة الباب أمام شراء تركيا المخطط له 100 طائرة مقاتلة جديدة من طراز"أف-34".

وقال أردوغان في إشارة إلى الطائرات المقاتلة الروسية "إذا لم يتم حل قضية "أف-35"، فسنتخذ الخطوات اللازمة".

كما صرح إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية يوم الاثنين إن تركيا تقوم بتقييم عرض من روسيا لبيع طائراتها "أس يو-35".

كما يناقش المسؤولون الأتراك والروس تفاصيل بيع ما مجموعه 36 طائرة مقاتلة من طراز"أس يو-35 إلى تركيا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي صباح المؤيدة للحكومة نقلاً عن تقارير متعددة.