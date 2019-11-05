كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطراف عربية تثمن الجهود السعودية في عقد اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ثمنت العديد من الأطراف العربية والدولية، مساء اليوم الثلاثاء، دور الممكلة العربية السعودية في توقيع اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يحفظ أمن واستقرار اليمن.
وأوضح الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أنه يتمنى "أن يعم السلام في ربوع اليمن"، مشيدا بدور الرياض في التوصل إلى اتفاق بين فرقاء اليمن.
هذا وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد هنأ ملك المملكى العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة توقيع اتفاق الرياض.
وذكر أنه يثمن دور السعودية في تقريب وجهتي نظر الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
وأثنى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على دور ولي العهد السعودي، نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الجهود المبذولة للتوصل إلى الاتفاق.
هذا وأعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، عقب توقيع الاتفاق، أن "اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل إلى تسوية سلمية في اليمن".
كما أشاد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بنجاح جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد رئيس البرلمان العربي على أن "الجهود الحثيثة التي بذلتها السعودية للتوصل لهذا الاتفاق الهام تعبر عن حرصها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتأكيداً عملياً على الدور البناء الذي تلعبه السعودية حفظاً للدماء وتوحيداً للصف وجمعاً للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني".
ومن جانبه، أعلن نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن "اتفاق الرياض خطوة لحل الأزمة اليمنية".
وتم توقيع اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة واستقرار اليمن، وسيفتح اتفاق الرياض الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.
وقال بن سلمان، إننا سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي، وهدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية
هذا وكانت قد بدأت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي.
وتم التوقيع رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية ملك الممكلة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويشهد مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض، بعد ظهر الثلاثاء.
وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية، كما يشهد توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.