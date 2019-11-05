كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطراف عربية تثمن الجهود السعودية في عقد اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت العديد من الأطراف العربية والدولية، مساء اليوم الثلاثاء، دور الممكلة العربية السعودية في توقيع اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يحفظ أمن واستقرار اليمن.

وأوضح الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أنه يتمنى "أن يعم السلام في ربوع اليمن"، مشيدا بدور الرياض في التوصل إلى اتفاق بين فرقاء اليمن.

هذا وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد هنأ ملك المملكى العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة توقيع اتفاق الرياض.

وذكر أنه يثمن دور السعودية في تقريب وجهتي نظر الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وأثنى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على دور ولي العهد السعودي، نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الجهود المبذولة للتوصل إلى الاتفاق.

هذا وأعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، عقب توقيع الاتفاق، أن "اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل إلى تسوية سلمية في اليمن".

كما أشاد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بنجاح جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد رئيس البرلمان العربي على أن "الجهود الحثيثة التي بذلتها السعودية للتوصل لهذا الاتفاق الهام تعبر عن حرصها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتأكيداً عملياً على الدور البناء الذي تلعبه السعودية حفظاً للدماء وتوحيداً للصف وجمعاً للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني".

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ومن جانبه، أعلن نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن "اتفاق الرياض خطوة لحل الأزمة اليمنية".