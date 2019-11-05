كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الكويت يهنئ الرئيس اليمني بعد توقيع اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير دولة الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، برقية إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد التوقيع على اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

هذا وعبر الشيخ صباح، خلال البرقية، عن "تهانيه بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض، بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ استجابة للدعوة الكريمة من ملك المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرعاية ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأعلن أمير الكويت عن "أمله في أن يسهم هذا الاتفاق بتعزيز وحدة الصف والتوصل لحل الخلافات، وبما يعزز الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة".

وأرسل ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، برقية تهنئة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضمنها "خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض، بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي".

كما بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.