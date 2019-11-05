كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الكويت يهنئ الرئيس اليمني بعد توقيع اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير دولة الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، برقية إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد التوقيع على اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
هذا وعبر الشيخ صباح، خلال البرقية، عن "تهانيه بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض، بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ استجابة للدعوة الكريمة من ملك المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرعاية ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأعلن أمير الكويت عن "أمله في أن يسهم هذا الاتفاق بتعزيز وحدة الصف والتوصل لحل الخلافات، وبما يعزز الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة".
وأرسل ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، برقية تهنئة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضمنها "خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض، بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي".
كما بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
وتم توقيع اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة واستقرار اليمن، وسيفتح اتفاق الرياض الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.
وقال بن سلمان، إننا سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي، وهدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية
هذا وكانت قد بدأت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي.
وتم التوقيع رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية ملك الممكلة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويشهد مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض، بعد ظهر الثلاثاء.
وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية، كما يشهد توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.