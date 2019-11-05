كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريفيث" يرحب باتفاق الرياض الذي وقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن جريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بالاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض.

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن الاتفاق الموقع في المملكة العربية السعودية يشكل خطوة نحو الحل السلمي للأزمة.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق من اليوم، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

هذا وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددا على أن اتفاق رياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.

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وأضاف ولي العهد السعودي: "سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي".

وتابع: "عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية، هدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية".