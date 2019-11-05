كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: انتهاكات خطيرة في الجولة الثانية للاحتجاجات العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع انتهاكات خلال الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة العراقية خلال موجتها الثانية، والتي انطلقت في 25 أكتوبر.

كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن أجهزة الأمن أبدت قدرا أكبر من ضبط النفس خلال تلك الفترة.

أوضح بيان للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، بمناسبة إطلاق التقرير الثاني الخاص حول الاحتجاجات، التي انطلقت أوائل الشهر الماضي، أن "يونامي رصدت تواصل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإساءات خلال الموجة الثانية من المظاهرات، والتي بدأت في 25 أكتوبر".

وتابع أن التقرير أن "العنف خلال الفترة من 25 أكتوبر، وحتى 4 من الشهر الجاري، تسب في مقتل 97 شخصا آخرين وجرح الآلاف".

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وأضاف البيان "بالرغم من إظهار قوات الأمن العراقية قدرا أكبر من ضبط النفس مقارنة بالشهر الماضي، وخصوصا في بغداد، فإن الاستخدام غير القانوني للأسلحة المميتة والأقل خطورة من جانب القوات والعناصر المسلحة يسترعي الانتباه العاجل".

ونقل البيان عن ممثلة الأمم المتحدة بالعراق، جينين هينس بلاسخارت، أن "الإغلاق غير المعلن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي... يعد تجاوزا على حرية التعبير".