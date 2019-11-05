كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإيراني: العقوبات التي فرضتها أمريكا دليل على ضعفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة أركان الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، دليل على "ضعف الأخيرة".

هذا وتعهدت هيئة أركان الجيش الإيراني بالرد عبر تعزيز قدراتها الدفاعية، وقالت "سوف نرد على أية مغامرة أو بلطجة أمريكية من خلال تعزيز قدراتنا الردعية"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكدت هيئة أركان الجيش الإيراني على أن "العقوبات الأمريكية الجديدة دليل على ضعف وإحباط واشنطن"، على حد وصفها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، يوم أمس الاثنين، إن العقوبات الأمريكية الجديدة، التي استهدفت تسعة أشخاص مقربين من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، منهم مدير مكتبه وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية، علامة على الرؤية الأمريكية المتغطرسة تجاه الشؤون الدولية".

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء يوم أمس، أن أمريكا فرضت عقوبات على عشرة أشخاص وكيانات مرتبطين بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي، منهم مدير مكتبه وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية.

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وأضافت الوزارة في بيان، أن "الولايات المتحدة فرضت كذلك عقوبات على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز أكثر من 50 أمريكيا رهائن".

وصرح وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان: بأن اليوم تستهدف وزارة الخزانة المسؤولين غير المنتخبين المحيطين بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، والذين ينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.