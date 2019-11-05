بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.. الملك يوجه خطابا للأمة مساء غد الأربعاء

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا ساميا، مساء يوم غد الأربعاء، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وجاء في بلاغ بهذا الخصوص “تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه الملك محمد السادس، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي”.

وذكرت الوزارة في بلاغها، أن الخطاب سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء 6 نونبر 2019″.