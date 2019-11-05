إدارة الجمارك تنقل المسؤول الأول على معبر باب سبتة

علم موقع “اليوم 24” من مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للجمارك قامت بتنقيل المسؤول الجمركي “ط.ي” الآمر بالصرف في معبر باب سبتة المحتلة، إلى ميناء طنجة المتوسط، بسبب عدد من الشكايات، التي توصلت بها إدارته.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الأمر يتعلق بسوء التسيير، التي شهدها معبر باب سبتة المحتلة، ما تسبب في تأجيج الوضع بين المسؤول، وممتهني التهريب المعيشي، آخرها ما وقع، نهاية الأسبوع الماضي، بعد منع عدد منهم من إدخال بضائعهم من المعبر، الأمر الذي تطور إلى مشادات كلامية، وتبادل للضرب، والجرح.

وأضافت المصادر نفسها أن المسؤول كان يستعمل أسلوب “اللامبالاة” في التعامل مع ممتهني التهريب المعيشي، دون معرفة حساسية الموقع، والوضع الاجتماعي للممتهنين.