ثأر لإقصائه من كأس العرش.. الرجاء يُسقط الزمامرة بميدانه ويتقدم في ترتيب البطولة

تغلب فريق الرجاء الرياضي اليوم الثلاثاء، على مضيفه نهضة الزمامرة بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع الثاني من البطوبة الاحترافية.

وتمكن النسور الخضر بذلك من الثأر لخروجهم من سدس عشر نهائي كأس العرش، متم غشت الماضي، أمام الصاعد حديثا لقسم الكبار، الذي أنهى المباراة حينها لصالحه بثلاثة أهداف لاثنين، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس.

ونجح الفريق الأخضر في إنهاء الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب أحمد شكري، متقدما بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الكونغولي بين مالانغو في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل.

وضاعف الرجاء في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 71 من تقدمه، عن طريق اللاعب حميد أحداد الذي أضاف ثاني الأهداف، قبل أن يحرز بعده بثلاث دقائق عبد الصمد المباركي، هدف نهضة الزمامرة الوحيد في اللقاء، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بهدفين لواحد.

ومكن هذا الفوز وهو الثاني للرجاء فس بطولة هذا الموسم، من الارتقاء للمركز الخامس برصيد 7 نقاط، ليلتحق بنهضة الزمامرة، علما أن الفريق البيضاوي يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة، مقابل لقاء وحيد للنهضة.