نائب وزير الدفاع السعودي: نثمن الدور الإيجابي للإمارات في "اتفاق الرياض"

ثمن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، الدور الإيجابي للإمارات في التوصل إلى "اتفاق الرياض".

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "يأتي اتفاق الرياض تتويجاً لجهود المملكة التي قادها سمو سيدي ولي العهد لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن".

وتابع: "تثمن المملكة التجاوب المثمر من فخامة الرئيس اليمني ووفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار".

وأكد تقدير بلاده للدور الإيجابي "للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض".

Advertisements

وعبر عن أمله في أن يكون "هذا الاتفاق منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية".





وفي وقت سابق، وقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، ما يدشن لمرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

حضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.



وجه "اتفاق الرياض" الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.

