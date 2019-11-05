البحرين: اتفاق الرياض يجسد الدور الريادي والاستراتيجي للسعودية

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/11/5 08:17 م بتوقيت أبوظبي
مراسم توقيع اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي
رحبت مملكة البحرين، الثلاثاء، باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في الرياض.
وقالت مملكة البحرين، في بيان، إن هذا الإنجاز الكبير يجسد الدور الريادي والاستراتيجي للسعودية في حفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأضاف أن الاتفاق يمثل منطلقاً مهماً لمرحلة من التعاون وتوحيد الصف بين الأطراف الوطنية في اليمن، لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في الأمن والتنمية والرخاء والقضاء على الإرهاب.
وجددت مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لجميع الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز الأمن القومي العربي.
كما جددت موقفها من استمرار مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لاستعادة أمنه والتوصل إلى حل سلمي يحفظ وحدته واستقلاله.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وقّعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، "اتفاق الرياض"، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وحضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
كذلك حضره المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وجميع سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن.
وأشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال مراسم التوقيع، بما قدمته الإمارات من تضحيات جليلة في الساحة اليمنية.
وقال خلال كلمته: "أنوه بما قدمته الإمارات من تضحيات جليلة في الساحة اليمنية لنصرة الشعب اليمني مع بقية دول التحالف".
بدوره، هنأ جريفيث الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على توقيع اتفاق الرياض.
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