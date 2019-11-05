محمد بن سلمان يلتقي هادي عقب توقيع "اتفاق الرياض"

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وكالة الأنباء السعوديةالثلاثاء 2019/11/5 07:46 م بتوقيت أبوظبي
ولي العهد السعودي والرئيس اليمني خلال لقائهما بالرياض
اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالرياض.
وثمن محمد بن سلمان الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، فيما جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.
ووقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في وقت سابق، الثلاثاء، "اتفاق الرياض"، ما يدشن لمرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
حضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
كذلك حضره المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وجميع سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن.
وجه "اتفاق الرياض" الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.
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