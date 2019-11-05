"التعاون الإسلامي" عن اتفاق الرياض: يوحد الجبهة ضد الحوثي

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الثلاثاء، بتوقيع الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي على اتفاق الرياض.

وأكد العثيمين أن الاتفاق سيسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن والوقوف جبهة واحدة في مواجهة مليشيات الحوثي.

وقال إن الاتفاق "يبشر ببداية مرحلة جديدة للتوصل إلى تسويات جذرية للأزمات التي يتعرض لها اليمن العزيز".

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وأضاف أن "التسويات السلمية الدائمة في اليمن تتطلب نوايا مخلصة وعملاً جاداً دؤوباً يضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار".

وأعرب العثيمين عن تقدير المنظمة البالغ للسعودية على جهودها المثمرة والقيمة في صناعة السلام في المنطقة، واهتمامها الخاص بالوضع اليمني.

وأشاد بدور السعودية الأصيل في جلب الاستقرار لليمن ومناطق النزاع في المنطقة، و"حنكتها في إدارة الخلاف بين الأشقاء في اليمن مما أدى إلى حقن دماء اليمنيين". كما أعرب عن تقدير المنظمة للدور الذي لعبته الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض.





كما ثمّن لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي واتفاق يخدم المصالح الاستراتيجية لليمن، ويسهم في تحقيق أمن واستقرار اليمن ويغلب الحكمة ووحدة الصف.

وهنأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على جهوده في إحراز هذا الاتفاق، وعلى دوره في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية لخدمة اليمن بجميع مكوناته.