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محمد بن زايد يثمن جهود السعودية في توحيد الصف اليمني

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الثلاثاء 2019/11/5 07:38 م بتوقيت أبوظبي

مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية في توحيد الصف اليمني. 

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر تويتر: "أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض".

وتابع: "تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن، وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية".

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وفي وقت سابق، وقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، ما يدشن لمرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

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حضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

كذلك حضره المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وجميع سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن.

وجه "اتفاق الرياض" الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.

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