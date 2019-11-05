دحلان يؤكد أن أردوغان سرق الذهب من البنك المركزي الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي، محمد دحلان، أن الرئيس التركي رجب أردوغان سرق الذهب من البنك المركزي الليبي وأرسله إلى أنقرة .



جاء ذلك خلال لقاء له ببرنامج الحكاية على قناة أم بي سي مصر، مع الإعلامي عمرو أديب .

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وقال دحلان، أنه لم ير يوما بصمة تركية على منظمة التحرير أو على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لا يوجد أي صديق للنظام التركي في المنطقة سوى تنظيم داعش وإرهابيه ودولة إسرائيل.

وأضاف "زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي الذي قتل قبل أيام كان يعيش في شمال سوريا تحت رعاية تركية وتمويل قطري" .. مشدداً أنه لايزال في وعي أردوغان السيطرة على حلب السورية والموصل العراقية.

ورأى دحلان، أن رعاية النظام التركي لجماعة الإخوان المسلمين وللعناصر الإرهابية كونهم ورقة رابحة بالنسبة له، إذ يستطيع تسخير هذا الجيش من الإرهابيين في ابتزاز الدول العربية، ويرى في انهيار الدولة المصرية إضافة نوعية للخلافة العثمانية التي يسعى لتأسيسها ويحلم بها، مؤكداً أنه مع استعادة مصر لعافيتها فشلت مخططات أردوغان وعصابته، لذا ذهب إلى تطويق مصر ومحاصرتها من الجنوب عبر التوغل في الصومال والسودان، ومن الغرب في ليبيا برعاية الإرهاب.