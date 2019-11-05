شكرا لقرائتكم خبر عن استقالات بالجملة.. صحيفة «حزب الله».. تتهاوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بيروت (الخليج 365)

فيما تواصلت الاحتجاجات في لبنان أمس (الثلاثاء)؛ استقال أربعة صحفيين من صحيفة «الأخبار» اللبنانية القريبة من حزب الله، احتجاجاً على مقاربة الصحيفة للتحركات الشعبية التي تجتاح لبنان للأسبوع الثالث على التوالي.

وأعلن الصحفيون الأربعة على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تباعاً استقالتهم من الصحيفة التي تعتمد موقفا ناقداً للمظاهرات. وأعلنت الصحفية صباح أيوب، مسؤولة قسم الرأي، استقالتها أمس «لتراكم أسباب، آخرها أداء الجريدة في تغطية الانتفاضة الشعبية».

كما أعلنت الصحفية بقسم الاقتصاد فيفيان عقيقي استقالتها عبر «فيسبوك»، «لأسباب مهنية متعلقة بتغطيتها للانتفاضة الشعبية». وكتب رئيس قسم الاقتصاد بالصحيفة محمد زبيب في «فيسبوك»: «تقدمت باستقالتي من صحيفة الأخبار الأسبوع الماضي احتجاجاً على موقف إدارة الصحيفة من الانتفاضة». وكانت الصحفية جوي سليم من القسم الثقافي أعلنت الأسبوع الماضي استقالتها للأسباب ذاتها.