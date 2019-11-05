بعد اتهامها له باغتصابها.. صحفية تلاحق ترامب بتهمة القدح والذم

أعلنت الصحفية الأمريكية "إليزابيث جان كارول"، أنها قدمت شكوى، اليوم، ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب"، بتهمة "القدح والذم" بعد أن اتهمها باختلاق رواية قيامه باغتصابها، وهو الأمر الذي كانت قد كشفت عنه علنًا في يونيو الماضي، وهذا بحسب موقع "سكاي نيوز".

كان ترامب قال في يونيو الماضي، ردا على هذه الاتهامات "لم التق يوما بهذه المرأة في حياتي"، رغم تداول بعض الصور التي ظهر فيها ترامب مع إليزابيث وزوجها.

وتابع ترامب "إنها تسعى للتسويق لكتابها الجديد، وهذا الأمر كاف لتفهموا نواياها الحقيقية".

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واستنادا إلى هذه الاتهامات تقدمت الصحفية، صاحبة الـ75 عاما، بشكوى قدح وذم بحق ترامب وطالبته بتعويضات لم تحدد قيمتها.

وجاء في نص الشكوى الذي قدمته الصحفية، الذي تكون من 27 صفحة "ترامب كان يدرك أن تصريحاته كاذبة، وبعد أن كذب بشأن اعتدائه على السيدة كارول أضاف إلى هذه الكذبة أكاذيب أخرى بحجة سعيه لشرح الأسباب التي قد تكون دفعتها إلى افتعال تهمة الاغتصاب، ولتحقيق ذلك تعرض لشرفها ولكرامتها في وسائل الإعلام الوطنية".

وكشفت الصحفية في الشكوى التي قدمتها عن كيفية التقائها صدفة بترامب في متجر لبيع الثياب الفاخرة، وكيف طلب منها بداية أن تساعده في البحث عن هدية لزوجته، الأمر الذي فعلته، قبل أن يقول لها أن الهدية لها.

وجاء في الشكوى أيضا، أنها توجهت برفقته -بناء على طلبه- إلى قسم الملابس الداخلية، ثم دخل معها إلى غرفة تجربة الثياب، حيث قبلها بالقوة قبل أن يغتصبها.

وأوضحت الشكوى أن الصحفية انتظرت أكثر من 20 عاما للكشف عن هذه المعلومات، لأنها كانت تخشى تدمير حياتها ووظيفتها أمام جيش المحامين الذي يمكن أن يحشده ترامب ضدها، لكنها أكدت أنها روت الحادثة في حينه أمام اثنتين من صديقاتها أكدن ذلك.