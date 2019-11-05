أمير قطر يتوسل للدول العربية بعد انهيار اقتصاد بلاده

اعترف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بالآثار السلبية التي اجتاحت بلاده منذ بدء المقاطعة العربية؛ مقترحا خارطة من 4 نقاط تمهد لحل الأزمة القائمة 3 سنوات.
وقال أمير قطر، خلال افتتاح دورة الانعقاد الثامنة والأربعين لمجلس الشورى القطري: «منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربع «الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وأضاف: «تطورات متسارعة حدثت في المنطقة تدعونا إلى اللجوء إلى الحوار لحل المشاكل».
وأقر تميم بأن الآثار المقاطعة العربية قد تسببت للدوحة في خسائر جمة؛ مدعيا أن قطر تمكنت من احتواء بعضها.
وزعم تميم أن «قطر أوفت بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف تمويله، وقد شهد العالم بذلك».
وفي يوم 5 يونيو 2017 قررت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة وذلك بسبب إصرارها على دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الانشطة الإرهابية المسلحة.
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