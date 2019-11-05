بقردونيان عرض التطورات مع السفير الفرنسي

استقبل أمين عام ​حزب الطاشناق​ النائب ​هاغوب بقرادونيان​ السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ في مقر الحزب في ​برج حمود​.

وخلال اللقاء، تم مناقشة دور الطائفة الارمنية في لبنان منذ وجودها كذلك الوضع السياسي على الساحة اللبنانية والنتائج الغير المتوقعة جراء التطورات الاخيرة.

وقد وجد الجانبان ان الحل الانسب للخروج من الازمة الحالية هي تلبية مطالب ​الشعب اللبناني​ من خلال الحوار وتشكيل ​حكومة​ في اقرب وقت ممكن واعادة الثقة لتجنب انهيار البلاد.