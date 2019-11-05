استقبل أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه في مقر الحزب في برج حمود.
وخلال اللقاء، تم مناقشة دور الطائفة الارمنية في لبنان منذ وجودها كذلك الوضع السياسي على الساحة اللبنانية والنتائج الغير المتوقعة جراء التطورات الاخيرة.
وقد وجد الجانبان ان الحل الانسب للخروج من الازمة الحالية هي تلبية مطالب الشعب اللبناني من خلال الحوار وتشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن واعادة الثقة لتجنب انهيار البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بقردونيان عرض التطورات مع السفير الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.