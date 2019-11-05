لحود عرض مع سفير كوبا للمستجدات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية

التقى رئيس الجمهورية السابق ​إميل لحود​، في دارته في ​اليرزة​، السفير الكوبي في ​لبنان​ ألكسندر بيليسير موراغا، في حضور القنصل في السفارة راوول مادريغال كارديناس وحسن بركة. وجرى عرض للمستجدّات على الساحات المحليّة والإقليميّة والدوليّة.

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