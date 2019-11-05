لحود عرض مع سفير كوبا للمستجدات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية

التقى رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، في دارته في اليرزة، السفير الكوبي في لبنان ألكسندر بيليسير موراغا، في حضور القنصل في السفارة راوول مادريغال كارديناس وحسن بركة. وجرى عرض للمستجدّات على الساحات المحليّة والإقليميّة والدوليّة.
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