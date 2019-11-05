الدفاع المدني أخمد حريقا في بستان في جديدة مرجعيون

تمكن ​متطوعو الدفاع المدني​ في مركز ​جديدة مرجعيون​ من ​اخماد حريق​ شب في بستان في حي السراي في جديدة مرجعيون، وحالوا دون وصوله الى المنازل المجاورة. واقتصرت الاضرار على احتراق بعض اشجار الزيتون والاشجار المثمرة الأخرى.

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