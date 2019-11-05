ولي عهد السعودية بحث مع ولي عهد أبوظبي بتطورات الأحداث على الساحة اليمنية

اجتمع ولي عهد ​السعودية​ الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، مع ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، وجرى خلال اللقاء بحث بتطوّرات الأحداث والمستجدّات على الساحة اليمنية، وتأكيد أهميّة الجهود الّتي بُذلت للتوصّل إلى اتفاق الرياض، بما يحقّق أمنها واستقرارها.

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