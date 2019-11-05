لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​أكرم شهيب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "عطفًا على ما جرى اليوم في حرم إحدى ​الجامعات​"، إلى أنّه "يهمّنا التأكيد على: أوّلًا صون حق التظاهر والتعبير الديمقراطي المقدس، ثانيًا حماية الحركة الطلابية الّتي هي الحصن المنيع لحماية الديمقراطيّة مستقبلًا، وثالثًا إحترام خصوصيّة الحرم الجامعي بموجب القوانين والأنظمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر شهيب تعليقا على ما حصل بإحدى الجامعات: نؤكد وجوب صون حق التظاهر والتعبير الديمقراطي المقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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