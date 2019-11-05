أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 30/10/2019 وفي محلة الجاموس – الضاحية الجنوبية، تمكن عناصر مفرزة سير الضاحية الجنوبية في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف نشّالَين، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بعملية نشل على متن دراجة آلية طالت حقيبة إحدى السيدات في المحلة، وهما كل من: ع. م. (مواليد عام 2002، سوري)، م. ش. (مواليد عام 1999، سوري)".
وأوضحت أنه "جرى ضبط الحقيبة والدراجة التي تبين انها أيضاً مسروقة، إضافةً الى سكين (6طقات) عدد /2/ وهاتف خلوي عدد/2/ وأودعا القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: مفرزة سير الضاحية توقف نشالَين في محلة الجاموس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.