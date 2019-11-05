البزري يستنكر ما تعرّض له المعتصمون في ساحة إيليا

إستنكر رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​ "ما قام به ​الجيش اللبناني​ اليوم في ساحة إيليا دون التنسيق مع اللجان المسؤولة رغم أن هذه اللجان كانت دائماً تعمل على التنسيق مع الجيش و​القوى الأمنية​ لحفظ الأمن وتأمين الطرقات".

وشدد على أن "تصرّف ​السلطة​ غير مقبول في محاولتها إزالة خيم الإعتصام كون الأسباب التي أدت إلى قيام الإنتفاضة على الواقع السياسي والإجتماعي ما زالت قائمة، وكون السلطة السياسية لم تُبادر إلى تلبية مطالب المواطنين أو حتى التفاعل معها من خلال العمل على تغيير حكومي يُعطي البلاد دفعاً باتجاه الإصلاح ووضع الأمور على السكة الصحيحة".