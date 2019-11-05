أبو زيد: سمعنا تحذيرات روسية من وقوعنا في الفوضى في لبنان

لفت مستشار الرئيس الروسي للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل أبو زيد​ إلى "إنني اتيت الى ​روسيا​ للتباحث مع الاصدقاء الروس حول التطورات الاخيرة في ​لبنان​"، مشيراً إلى "إنني التقيت مساعد وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ الذي نقل لي تخوّف روسيا من تدهور الاحداث في لبنان".

وفي حديث لقناة "​روسيا اليوم​"، أشار أبو زيد إلى ان "روسيا تعتبر ان ​التسوية الرئاسية​ التي حصلت خدمت لبنان في المرحلة السابقة وتأمل ان تبقى هذه التسوية لمصلحة لبنان"، لافتاً إلى "إننا سمعنا تحذيرات روسية من وقوعنا في الفوضى في لبنان"، مضيفاً "لبنان واجه ورفض ​صفقة القرن​ التي تترجم في لبنان بتوطين ​الفلسطينيين​ ونخشى ما نخشاه ان يكون يدفع ثمن هذه المواقف".

واعتبر أن "كل مواطن لبناني طرح على نفسه السؤال، لماذا اغلقت الطرقات في بعض المناطق ؟ ولماذا هذه الاستفزازات على المواطنين؟ ولأية اهداف؟"، متسائلا "هل من يحاول قطف المطالب المحقة المعيشية ضد ​الفساد​ واسترداد الاموال المنهوبة ورفع الحاصانات عن السياسيين ويحاول ضرب الحراك من خلال تصرفات غير مقبولة".

وأضاف "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يلعب دور "بي الكل" وهو تبنى مطالب الحراك في الشارع ويعمل على تحقيقها"، مشيراً إلى أن "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ فاجأ الرئيس عون و"​حزب الله​" باستقالته وقد يكون تسرّع بتقديمها على وقع صوت الشارع".

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واكد أبو زيد أنه "لدينا سلطة تشريعية جديدة واحزاب جديدة منها ​التيار الوطني الحر​ و​المستقبل​ و​القوات​ والاشتراكي وحزب الله واي سلطة ستشكّل ستأتي من هذه الاحزاب"، معتبراً أن "ما حصل في الشارع هو انذار من الشارع للسياسيين ويجب تغيير النهج".

وشدد على أنه "يجب ان نعمل على وضع خطة انقاذية اقتصادية تبدأ من خطة ماكنزي"، مشيراً إلى ان "روسيا تلعب دوراً كبيراً في المنطقة العربية وتحديداً في ​سوريا​ لناحية اعادة دور سوريا الاقليمي المهم".

من جهة اخرى، اكد أبو زيد "إنني افتخر كلبناني بالحصول على وسام الصداقة الروسية من الرئيس ​بوتين​ وبأن أكون أول شخص لبناني يحصل على هذا الوسام"، معتبراً أن "الوسام الذي تلقيته من الرئيس الروسي هو وسام على صدر كل لبناني يعرف ويقدّر دور وصداقة روسيا اليوم".