افادت معلومات لـ "​الخليج 365​" عن اشكال وقع الاهالي امام مدرسة اللويزة في ​زوق مصبح​ وذلك على خلفية اقفال الطرقات. وفي التفاصيل، واثناء اقفال الطريق حصل تلاسن بين المتظاهرين واهالي المنطقة، واثر ذلك قام المعتصمون بالاعتداء بالضرب على عدد الاهالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: المتظاهرون يعتدون بالضرب على عدد من الاهالي امام مدرسة اللويزة في الزوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.