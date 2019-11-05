وزير الدفاع الأذربيجاني أكد دعم بلاده الكامل لتركيا في مكافحة الإرهاب

وزير الدفاع ال​أذربيجان​ي أكد دعم بلاده الكامل ل​تركيا​ في ​مكافحة الإرهاب​ أكد وزير الدفاع الأذربيجاني زاكر حسنوف عن "دعم أذربيجان الكامل لتركيا في مكافحتها للإرهاب"، مشيراً إلى أن "التعاون العسكري مع تركيا لعب دورًا محوريًا في ضمان الاستقرار بالمنطقة".

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