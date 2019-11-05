الاناضول: الإمارات لم تصدر تأشيرة دخول لمفتي القدس لحضور مؤتمر دولي

أفادت وكالة "الاناضول" التركية" بأن "الإمارات لم تصدر تأشيرة دخول، لمفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، لحضور مؤتمر دولي"، مشيرةً إلى أن "السلطات الفلسطينية، خاطبت السلطات الإماراتية بشكل رسمي حول الأمر والأمور في طريقها للحل".
وكان من المقرر أن يصل مفتي فلسطين، لدولة الأمارات يوم الأحد الماضي؛ لكن عدم حصوله على تأشيرة، حال دون ذلك.
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